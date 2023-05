Busquets spiega come l’Inter può impensierire Guardiola

Un calciatore che ha vinto la Champions con Guardiola e con la sua esperienza sa bene come il tecnico spagnolo prepara queste partite, Sergio Busquets ha detto la sua sull’ex allenatore del Barcellona: “Ha vinto in Spagna, Germania ed Inghilterra sempre lasciando un segno. È vero, ha sempre guidato squadre forti ma con lui sono diventate migliori acquisendo una precisa identità. In questi anni ha sempre apportato novità, riguardo ai calciatori e alla propria idea di gioco. Quest’anno si è inventato Stones in mezzo al campo e ha ritrovato in Haaland un vero numero 9 su cui può contare per avere nuove opzioni”. La finale contro l’Inter è tutt’altro che scontata: “In una finale può succedere di tutto. L’Inter ha un sistema preciso e rodato con una difesa a 5, il loro schema rende tutto più difficile. I nerazzurri sono bravi a chiudersi al centro e poi possono ripartire con due attaccanti contro due centrali. Magari non creano molto ma sono sicuro che potranno mettere in difficoltà il City“.

Foto: Instagram Busquets