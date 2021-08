Busquets saluta Messi via social: “Sei arrivato da bambino, ci lasci da miglior giocatore della storia”

Sergio Busquets, compagno al Barcellona di Lionel Messi, ha voluto dedicare tramite il proprio profilo Instagram un messaggio di ringraziamento per il tempo trascorso e per ciò che sono riusciti a costruire nelle 13 stagioni in cui hanno giocato insieme: “Cercando ancora di assimilare tutto e sapendo quanto sarà difficile, posso solo ringraziarti per quello che hai fatto per il club e per quelli di noi che ti hanno accompagnato in questi anni, e in particolare per me. Sei arrivato da bambino e ci stai lasciando come il miglior giocatore della storia, avendo fatto crescere questo club al livello che merita e facendo la storia sia individualmente che collettivamente. Potrò sempre dire che ho giocato e condiviso molti momenti con te, la maggior parte dei quali molto belli, e ho avuto la fortuna di crescere e godere di 13 stagioni al tuo fianco.

Al di là di tutto questo, mi ricorderò sempre di te come persona e dell’amicizia che abbiamo stretto, mi mancherai molto. Posso solo augurare a te e alla tua famiglia il meglio perché te lo meriti, ci mancherai“.

