Busquets riflette sulla proposta di rinnovo del Barcellona

Il Barcellona vuole prolungare il contratto al capitano Sergio Busquets, come riferito da Mundo Deportivo il club ha fatto recapitare al centrocampista l’offerta per il rinnovo. L’attuale contratto del trentaquattrenne, classe ’88, scade il prossimo 30 giugno. I blaugrana hanno avanzato una proposta di rinnovo annuale con opzione, ma a cifre più basse rispetto a quelle che percepisce attualmente. Lo spagnolo sta riflettendo, in quanto può decidere di chiudere altrove la propria carriera. La stessa fonte afferma che Al-Nassr e Inter Miami sono disposte ad offerte d’ingaggio molto più elevate rispetto a quella effettuata dal Barcellona. La squadra saudita, in cui milita Cristiano Ronaldo, propone un biennale da 18 milioni di euro annui.

Foto: Instagram Busquets