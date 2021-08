Busquets omaggia Messi: “Grazie per aver portato il Barcellona in cima al mondo”

Prima del trofeo Gamper tra Barcellona e Juventus, il nuovo capitano del Barça, Sergio Busquets, ha fatto un discorso dopo l’addio di Leo Messi, che ha commosso ed emozionato i presenti.

Queste le sue parole: “Grazie Leo per aver portato il Barcellona in cima al mondo, per aver fatto la storia e per essere il miglior giocatore del mondo. Ci mancherai molto. Grazie mille. Per me è un orgoglio essere il capitano del Barça. Ho avuto ottimi esempi”.

Foto: Twitter Barcellona