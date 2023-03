Busquets nella storia del Clasico: è il calciatore ad averne giocati di più

Sergio Busquets ha legato la sua carriera al Barcellona, un percorso con oltre 700 presenze in quindici stagioni con la maglia blaugrana. Tanti trionfi sia con il club catalano, a cui sono da aggiungere il Mondiale (2010) e l’Europeo (2012) vinto con la Spagna. Il trentaquattrenne è il capitano della formazione che Xavi sta guidando verso la vittoria del titolo di Spagna, titolo al Barcellona manca dalla “lontana” stagione 2018/2019. Ieri, nel frattempo, è arrivata un’importante vittoria nella semifinale d’andata di Coppa del Re. Gli azulgrana si sono imposti per una rete a zero nel Clasico al Santiago Bernabeu, partita nella quale Busquets è diventato il calciatore ad averne disputati di più: ha giocato per la 46esima volta la sfida più importante del calcio spagnolo, superando così Lionel Messi e Sergio Ramos.

Foto: Instagram Busquets