Busquets incorona Gavi: “Può diventare uno dei migliori della sua generazione”

Intervistato dai media spagnoli, il capitano del Barcellona Sergio Busquets ha commentato così la Supercoppa vinta per 3-1 contro il Real Madrid: “Era un obiettivo e questa vittoria ci rinforzerà nella nostra condizione di continuare a lottare per dei titoli. Al Barcellona si chiede sempre di vincere e da quando è arrivato Xavi ce lo ha sempre ricordato. Siamo stati superiori in mezzo al campo, siamo stati sempre molto uniti quando avevamo il pallone”. Poi ha proseguito parlando di Gavi: “È un animale da competizione, alla sua età di solito i giocatori giocano nelle giovanili o nelle squadre B. Ha un futuro brillante davanti a sé, ma a 18 anni ha ancora molto margine di miglioramento. Può diventare uno dei migliori della sua generazione”.

Foto: Twitter Fifa