Sergio Busquets, centrocampista del Barcellona, ha parlato del momento nero dei blaugrana a Movistar TV. Ecco le sue parole: “Il club e i tifosi non si meritano questo, volevamo proseguire il nostro cammino in Champions, ma questa è la realtà. Viviamo una situazione molto complicata, che ci fa male. Usciamo dalla Champions per vari fattori, tante cose sono state fatte male…” Foto: Twitter Barcellona