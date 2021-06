Busquets: “Abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità. Con la Slovacchia per rimediare”

Il centrocampista e capitano della Spagna, Sergio Busquets, tornato dopo il Covid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Slovacchia, decisiva per gli iberici per la qualificazione agli ottavi degli Europei.

Queste le sue parole: “Finora la Spagna ha giocato meglio dei nostri avversari, ha dominato le partite, creato occasioni, ha sbagliato un rigore e non è riuscita a essere efficace come avrebbe dovuto. Ma a volte basta un po’ di fortuna. Certo, abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità ma abbiamo ancora il destino nelle nostre mani per qualificarci. Dobbiamo battere la Slovacchia e saremo dentro. Sarà una partita tosta, loro faranno di tutto per non perdere e qualificarsi”.

Foto: Twitter Barcellona