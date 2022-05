Busio: “Tifo Inter. La nuova generazione di calciatori americani è forte”

Gianluca Busio, centrocampista del Venezia, si è raccontato a Culture, format di DAZN: “Mio padre è di Brescia, è cresciuto da tifoso dell’Inter e quindi lo siamo anche io e mio fratello. Non era forte a calcio ma era molto appassionato. In America la domenica dopo la colazione guardavamo la Serie A insieme. Era come una tradizione. La nuova generazione di calciatori americani? È forte perché spesso ha avuto la possibilità di crescere in Europa, o trasferircisi presto. Ad esempio, McKennie mi ha ispirato e spinto a trasferirmi qui. Con chi ho legato a Venezia? I miei migliori amici a Venezia sono Tessmann, Ampadu, Haps ed Okereke“.

Foto: Twitter Venezia