Busio: “Rinnovo di un anno per evitare una situazione difficile. Mai pensato di andare via a zero”

Gianluca Busio ha rinnovato con il Venezia fino al 2026. Il centrocampista, nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha spiegato il perché di questa sua scelta: “Non ho mai pensato al rischia di andare via da svincolato. Si sarebbe creata una situazione difficile e ho un ottimo rapporto con il presidente e il direttore. La decisione giusta era prolungare di un anno, poi vedremo. Non vorrei essere da nessuna parte se non qui a Venezia”.

Foto: Instagram Busio