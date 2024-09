Busio e Pohjanpalo: prima vittoria del Venezia. Battuto il Genoa 2-0. Grave infortunio per Malinovskyi

Prima vittoria in questa Serie A per il Venezia che al Penzo batte 2-0 il Genoa in una importante sfida salvezza. Una gara delicata, tra due squadre in difficoltà e alla ricerca di punti pesanti.

Il Venezia gioca bene e fa la partita, con il Genoa tenuto spesso a galla da un superlativo Gollini. Dopo un primo tempo in assoluto equilibrio, dove però era stato il Venezia a creare i presupposti per il vantaggio, accade tutto nella ripresa. Al 50′, gravissimo infortunio alla caviglia per l’ucraino Malinovskyi, che mette male una caviglia che ha un movimento innaturale e si gira. Immagini scioccanti, brutto infortunio per l’ex Atalanta.

Sale il Venezia che al 58′ ha la chance per il vantaggio. Calcio di rigore per i lagunari, dagli 11 metri va il bomber della scorsa promozione in A, l’islandese Pohjanpalo che però si fa parare il tiro dagli 11 metri da Gollini. Ma il vantaggio è nell’aria. Al 63′, colpisce Busio per i padroni di casa. Il numero 6 lagunare colpisce con una conclusione da fuori e sblocca la gara.

Il Genoa prova una reazione di rabbia, ma non riesce a mettere in difficoltà un Venezia in palla. Venezia che la chiude al minuto 85 con Pohjanpalo che stavolta non sbaglia. Azione buona sulla destra, palla di Yeboah in mezzo dove l’islandese non sbaglia e trova il primo gol in Serie A. Dopo 6 minuti di recupero, può esultare il Venezia, che vince la prima gara in questo campionato.

Il Venezia sale a 4 punti, lasciando l’ultimo posto in classifica al Como e al Cagliari. Il Genoa resta a 5.

Foto: Instagram Pohjanpalo