Busio dopo il ko contro la Francia: “Speriamo di rivederli in finale”

Gli Stati Uniti di Gianluca Busio e Tanner Tessmann hanno esordito con una pesante sconfitta per 3 a 0 rimediata in favore della Francia alle Olimpiadi di Parigi. Al termine del match, lo stesso Busio ha così parlato a ESPN: “Abbiamo giocato contro una delle squadre migliori del torneo e credo che abbiamo fatto vedere il nostro valore per 60 minuti. Sappiamo tuttavia che in tornei come questi non si può perdere la concentrazione e credo che sia quello che è successo”.

Gli USA comunque puntano a conquistare per la prima volta nella propria storia una medaglia alle Olimpiadi con la squadra maschile: “Questo è stato il nostro obiettivo fin dall’inizio” – ha spiegato Busio – “e solo perché abbiamo avuto una piccola battuta d’arresto non significa che non sia ancora possibile. Penso che dovremo prima cercare di superare il girone e poi speriamo di rivederli in finale”.

Foto: Instagram Busio