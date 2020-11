Busi: “La Serie A è un campionato attraente, spero di essere all’altezza”

Maxime Busi, difensore del Parma, è stato presentato oggi in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Recupero? Non posso pronunciarmi prima del tempo, stiamo lavorando con lo staff medico. Adesso sto recuperando ma non c’è nulla di certo. I miei idoli sono Cannavaro e Dani Alves. Ruolo? Penso di essere un giocatore che può sfruttare le incursioni sul versante offensivo, provo a essere pericoloso lungo la fascia. Il campionato italiano è uno dei più tattici, anche per questo sono voluto venire in Italia. Punto a crescere tatticamente e come persona. Spero di essere all’altezza e farò di tutto per esserlo.”

Foto: instagram personale