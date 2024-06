Buruk su Icardi: “Oggi ho parlato con lui, è felice. Verrà in ritiro con noi a luglio”

Mauro Icardi, ex centroavanti di Inter e Paris Saint-Germain, è felice al Galatasaray. Questo è quanto affermato da Okan Buruk ai microfoni dei canali ufficiali del club di Istanbul. Questo quanto dichiarato:

“Oggi ho parlato con lui. È di ottimo umore, è felice ed è con la sua famiglia. La prossima settimana andrà in Argentina, dopodiché verrà in ritiro con noi a luglio”. Sul futuro del club: “Abbiamo dei programmi per il mercato che renderanno molto felici i tifosi del Galatasaray. Il nostro presidente è molto entusiasta e ha detto che possiamo fare di tutto. Vogliamo mostrare ai tifosi una squadra forte con il sostegno del nostro presidente e della dirigenza. Il Galatasaray formerà una squadra molto forte, avremo un budget importante”.

Foto: instagram Icardi