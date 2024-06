Buruk (all. Galatasaray): “Gundogan? Ogni allenatore vorrebbe averlo, ma resterà al Barcellona”

“Gundogan resterà al Barcellona.” Ha parlato così Okan Buruk nella conferenza stampa tenutasi dopo aver ufficializzato il rinnovo come allenatore del Galatasaray fino al 2026. Negli ultimi giorni, infatti, il nome del centrocampista tedesco era stato accostato al club turco, ma a tal proposito Buruk è stato chiarissimo. Ecco le sue parole riportate da AS: “Ogni allenatore vorrebbe averlo nella propria squadra, ma so che Ilkay continuerà la sua carriera al Barcellona ancora per un anno. E’ un giocatore di altissimo livello come personalità e carattere, ma è certo che resterà lì per un altro anno”.

Foto: Instagram Barcellona