Burn: “Il Milan meritava di vincere con noi, ma ci va bene un pareggio”

Il terzino sinistro del Newcastle Dan Burn ha parlato in esclusiva a MilanNews.it a poche settimane dalla sfida di Champions contro i rossoneri:

“Il Milan meritava di vincere, loro hanno avuto le occasioni migliori mentre noi non abbiamo creato molto. Potevano segnare alcuni gol però noi abbiamo difeso bene. Alla fine noi eravamo felici e i rossoneri delusi perché magari sapevano che dovevano vincere. Ma un clean sheet a Milano alla prima partita dopo un’assenza in Champions League di 20 anni a me va più che bene”.

Foto: Twitter Newcastle United