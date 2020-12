Burioni, quel tweet anti-Roma di cattivo gusto e il pentimento. Parola di tuttologo

Può succedere anche questo, in un Paese senza limiti dove il tuttologo Roberto Burioni, lo stesso che negò qualsiasi forma di virus lo scorso febbraio, si esibisce in un volgare tweet. Questo: “Meglio il Covid della Roma..”.

Lui, eterno laziale e nessuno (ci mancherebbe) deve disconoscere la fede calcistica fino a quando non si trascende nel cattivissimo gusto da parte di chi sui social evidentemente non ci sa stare. Già in passato Burioni si era reso protagonista di iniziative del genere, confondendo il calcio con un minimo di fair-play. Stavolta si è superato e ha provato addirittura a difendere il suo tweet, prima di rendersi conto (alla terza o quarta riflessione) di essere andato oltre cancellandolo. Parola di tuttologo…