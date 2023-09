Burdisso: “Seguivamo Infantino da due anni. Beltran è esploso negli ultimi sei mesi”

Il direttore tecnico della Fiorentina, Nicolas Burdisso, ha parlato al meeting “Olé Sport Summer Leaders”. Ecco alcune delle sue dichiarazioni sulle modalità di scelta di un rinforzo, prendendo come esempi i due nuovi arrivati in casa viola, ovvero Gino Infantino e Lucas Beltran: “Sono mesi di lavoro. Ci sono giocatori che seguiamo per più tempo e ce ne sono altri che esplodono velocemente e hai poco tempo per vederli. Cosa che ti impone di rischiare al momento della firma. Parlerò di due casi specifici di calciatori che abbiamo comprato in questo mercato e sono situazioni diverse: visionavamo Gino Infantino da due anni, cioè da quando ha debuttato. Mentre Lucas Beltrán è esploso negli ultimi sei mesi con l’arrivo di Demichelis. Il meccanismo non è ‘mi piace, vado a comprarlo’. Ogni volta che adocchiamo un giocatore dobbiamo capire la situazione e la realtà corrente, cioè che possibilità abbiamo di prenderlo, se c’è apertura dal club che ne detiene il cartellino. Bisogna sempre capire le dinamiche interne. Cioè: ‘Ho reali possibilità di prenderlo?’. Perché seguire uno o due anni per un calciatore fuori dai nostri budget è lavoro buttato via. La chiave è capire i momenti in cui accelerare: mi è successo di voler fare il passo in avanti con giocatori brasiliani che poi hanno segnato quattro o cinque gol, sono stati chiamati in Nazionale e non hanno più rispettato i nostri parametri. Così il treno è passato”.

Foto: Fiorentina Twitter