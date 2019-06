Burdisso: “Ho smesso di pressare De Rossi, forse funzionerà”

A TyC Sports, il ds del Boca Juniors Nicolas Burdisso ha parlato di Daniele De Rossi e della possibilità che l’ormai ex centrocampista giallorosso vesta la maglia del club argentino. “Ora ho cambiato strategia, non lo sto più pressando, forse funzionerà. Il suo arrivo sarebbe un premio per la sua grande carriera e un regalo ai tifosi del Boca. In quel ruolo siamo coperti, abbiamo Nandez, Marcone, Capaldo e Campuzano che stanno facendo bene. Con un campione del mondo come lui, però, avrebbero modo di crescere. Appena ne abbiamo parlato mi è sembrata una possibilità concreta, conosco bene e Daniele e so l’importanza che avrebbe per la squadra. Ma è sbagliato dire che verrebbe solo per la Bombonera, per quella basta venire una domenica con la famiglia e poi ritornare in Italia. Lui verrebbe qui per giocare, non sarebbe solo una cosa simbolica”.

Foto Twitter Boca Juniors