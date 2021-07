Burdisso: “Felice per il nuovo ruolo. Nico Gonzalez? L’operazione più importante della storia della Fiorentina”

Il nuovo direttore tecnico della Fiorentina, Nicolas Burdisso, annunciato stamattina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola sulla nuova carriera da dirigente che si appresta ad iniziare.

Queste le sue parole: “L’impatto è stato bellissimo, conoscevo la città e i tifosi. Quando mi hanno parlato di questa possibilità l’ho presa come una sfida, anche per me e per la mia crescita. I primi giorni sono stati molto belli e intensi”.

Su Nico Gonzalez: “E’ stata la più importante della storia della Fiorentina, ho dato il mio parere tecnico e non solo, descrivendo anche quello che potrebbe dare alla Fiorentina. Ho visto per anni Batistuta con questa maglia, spero che possa essere il proseguimento di quel mito. Tanti argentini hanno giocato in Italia, vigliamo costruire una squadra che possa essere competitiva e vincere”.

Sugli obiettivi: “C’è tanto da fare, ho idee e voglia. Voglio essere una risorsa per il club”.

Foto: Twitter Fiorentina