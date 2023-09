Burdisso: “Beltran? Può crescere tanto. Il nuovo Batistuta? Me lo auguro”

Nicolas Burdisso parla ancora dal Sudamerica in un’intervista al portale Infobae.

L’argentino ha raccontato della trattativa che ha portato a Firenze Lucas Beltran: “Lo abbiamo osservato e abbiamo capito che aveva peculiarità tecniche fisiche e psicologiche adatte a noi. Può crescere ancora molto in tanti aspetti. Lui è uno determinato e sempre concentrato. Potrà progredire molto con i nostri metodi di allenamento e di nutrizione. Per il nostro gioco lui è uno a cui piace essere nel vivo della manovra e generare spazi per i compagni. In molti mi chiedono se lui è il nuovo Batistuta. Qui a Firenze c’è un grande senso di comunanza con gli argentini, e ciò aiuta. Lucas sa bene cosa vuole e noi lo aiuteremo. Dobbiamo infondergli sicurezza quando scende in campo e rendere al meglio”

Foto: sito Fiorentina