Buongiorno: “Sto meglio e lavoro per migliorare, presto tornerò in campo”

Alessandro Buongiorno, difensore e capitano del Torino, ha rilasciato un’intervista a Fantacalciotv, aggiornando i tifosi circa le proprie condizioni fisiche dopo l’infortunio rimediato, ovvero una lesione di primo grado al muscolo lungo adduttore destro:

“Sto meglio e lavoro sempre per migliorare. Spero di tornare presto in squadra e non vedo l’ora di tornare in campo”.

Foto: Instagram Buongiorno