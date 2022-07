Buongiorno: “Spero di essere il capitano del Torino. Dobbiamo migliorare la fase offensiva”

Il difensore del Torino, Alessandro Buongiorno ha parlato in conferenza stampa rispondendo ai giornalisti presenti a Bad Leonfelden. Queste le sue dichiarazioni: “Dobbiamo mettere lavoro nelle gambe, stiamo adottando programmi molto faticosi, ma lo staff si dedica a tutto ciò che è utile per il nostro fisico. Devo migliorare nella fase realizzativa. Anche nell’amichevole con l’Eintracht sono andato vicino alla marcatura, ma il gol non è purtroppo arrivato. Rispetto allo scorso anno il mister ci dà più libertà e per quanto riguarda i movimenti offensivi c’è sicuramente da migliorare. Al momento non abbiamo parlato di un rinnovo, lo faremo molto probabilmente a mercato chiuso. Ho sempre sperato di diventare capitano del Torino, mi auguro di esserlo in futuro. Bremer? Si sta allenando in modo esemplare, vedremo cosa succederà”

Foto: Buongiorno Instragram personale