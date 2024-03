Buongiorno: “Sogno di giocare la Champions. Nel tempo libero gioco a scacchi e mi piace andare a vedere il basket”

Lunga intervista quella rilasciata dal difensore del Torino Alessandro Buongiorno ai microfoni di Cronache di spogliatoio. Tanti i temi toccati dal calciatore granata, a partire da quello delle sue passioni preferite da coltivare nel tempo libero: “Nel tempo libero gioco a scacchi, è una passione che mi ha trasmesso mio padre e mi piace andare a vedere il basket, seguo il Derthona.”

I sogni:

“La Champions League è uno di questi, certo che mi piacerebbe giocarla. Studio? Mi sono laureato con 110 e lode in Economia Aziendale, ora sto facendo la magistrale”. Nel contenuto, che uscirà integrale la prossima settimana, il difensore del Torino e della Nazionale italiana mostra i propri interessi tra puzzle, playstation e impegno nel sociale.”

Sulla rivalità con la Juventus:

“Alle elementari in classe eravamo più tifosi del Toro che bianconeri, ma il mio migliore amico all’epoca era juventino e ci prendeva in giro. Adesso ho sia amici che non seguono il calcio, sia che vanno nella curva del Torino. Quelli bianconeri invece… mi punzecchiano dopo le partite.”

