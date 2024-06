Buongiorno: “Se il mister mi chiama mi farò trovare pronto. Nostra parte di tabellone più semplice, ma ogni partita è dura”

Alessandro Buongiorno, difensore del Torino e della Nazionale Italiana, ha parlato in conferenza stampa parlando anche della possibilità di essere chiamato in causa vista la squalifica di Calafiori. Ma non solo questo, di seguito le sue parole:

“Sto vivendo con entusiasmo questa avventura, si cerca di mettere in difficoltà il mister, se mi chiama mi farò trovare pronto.C’è la consapevolezza di essere una squadra che non molla. Contro la Svizzera non sarà facile, stiamo cercando di preparare al meglio anche questa partita. Abbiamo iniziato a guardare i video degli avversari, cercheremo di fare il massimo per arrivare pronti a questa partita. A livello di consapevolezza generale sappiamo di poter fare il massimo.” Poi commenta la parte di tabellone degli azzurri: “La nostra parte di tabellone è più semplice, ma tutte le partite sono difficili e cercheremo di dare il massimo per arrivare fino in fondo”.

Foto: instagram Torino