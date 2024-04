Buongiorno ringrazia i tifosi granata sui social: “Eravate in tantissimi. Abbiamo sentito il vostro supporto”

Il giorno dopo la disputa del derby della Mole, conclusosi a rete inviolate tra Torino e Juventus, il difensore della formazione granata Alessandro Buongiorno ha voluto ringraziare i tifosi che hanno affollato lo stadio Olimpico Grande Torino per sostenere la squadra di Ivan Juric nella stracittadina, in un video pubblicato sul profilo Instagram della società piemontese nel quale afferma: “Ragazzi, eravate in tantissimi. Vi ringraziamo di questo, abbiamo sentito il vostro supporto e vi aspettiamo la prossima settimana contro il Frosinone. Un abbraccio a tutti”.

Foto: Instagram Buongiorno