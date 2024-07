Buongiorno-Napoli, i retroscena su bonus e commissioni

Alessandro Buongiorno viaggia verso il Napoli, anche se per un minimo di precauzione aspettiamo che vengano messe a posto le ultime cose. Gli allarmi di ieri, con il “cinema” collegato, sembrano essere rientrati. Si lavorerà sul discorso clausola da 65-70 milioni e poi il difensore centrale sarà pronto per mettersi a disposizione di Antonio Conte. L’operazione complessiva dovrebbe essere di circa 45 milioni, compresi bonus e commissioni. Il Napoli era partito – come svelato – da una proposta di 30 più 5 milioni, poi ha alzato la base fissa fino a 35 milioni circa. Adesso la necessità è quella di consegnare al più presto Buongiorno a Conte.

Foto: Instagram personale