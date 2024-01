Buongiorno-Milan ora è diventato… buonanotte

Il patetico tentativo di aprire una trattativa, mai esistente, per Alessandro Buongiorno al Milan ha incassato l’ennesima conferma di Urbano Cairo – qualora se ne avvertisse la necessità – sul fatto che il capitano del Torino non lascerà i granata in questa sessione di mercato. In cinque minuti sono state spazzate via, per la terza volta in più di una settimana, le voci di un’offerta imminente, di una trattativa imbastita, di cene organizzate chissà per cosa. Invenzioni allo stato puro. Noi pensiamo che tutti i tifosi, a maggior ragione quelli del Milan, non debbano essere illusi da nomi in libertà spesso inesistenti e/o da trattative mai nate. Questa doveva essere la settimana dell’offerta ufficiale… preferiamo fermarci qui. All’improvviso nessuno ne parla più: Buongiorno al Milan è diventato… buonanotte.

Foto: Instagram Buongiorno