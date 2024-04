Buongiorno: “Mi sento un leader. Derby? Non mi mette alcuna pressione”

Il difensore del Torino Alessandro Buongiorno, intervistato da La Repubblica, ha parlato dell’ormai imminente derby della Mole, in programma oggi alle 18:00, con la Juventus. Queste le parole del giocatore granata:

“Il mio miglioramento è stato costante, ho messo assieme le conoscenze diverse che ho appreso e non solo negli ultimi anni, ma anche quando ero piccolo o giocavo in B. Qualcuno mi ha insegnato di più a livello tecnico, qualcun altro a livello mentale o di comprensione del gioco. Sono convinto di poter migliorare ancora. La pressione del derby? Preferisco pensare alla spinta che dà. No, ansie e tensioni non ne aggiunge. Mi piace la settimana prima della partita, è particolare, te la vivi al massimo e prendi le giuste accortezze: a dormire presto e non sgarri di un millimetro neanche a tavola. Ho sempre fatto così. Se mi sento leader? Sì. Sento l’attitudine a poterlo essere. E sono convinto di doverlo essere con i comportamenti, prima che con le parole. È più importante dimostrare che dire”.

Foto: Instagram Buongiorno