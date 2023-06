Buongiorno al debutto: “Una grande emozione, ho trovato un gruppo spettacolare”

Il 24nne Alessandro Buongiorno ha raccontato ai microfoni della Rai il suo debutto in Nazionale “È stata una grande emozione, esordendo in una partita in cui abbiamo dato tutto e giocato bene soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo siamo riusciti a tenere botta e a soffrire. Sono contentissimo per me ma più per la vittoria della squadra. Loro nel secondo tempo sono più stati aggressivi, ma siamo riusciti a rimanere compatti e abbiamo portato a casa il risultato“. Sul suo rapido ambientamento nella rosa azzurra: “Credo di riuscire ad adeguarmi nella difesa a 3 e a 4. Sono stati importantissimi i compagni, per aiutarmi e per darmi dei consigli. Ringrazio anche loro e sono contento”.

Fonte Foto: Instagram Buongiorno