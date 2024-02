Buongiorno: “Infortunio? Torno presto. Vi racconto il momento più bello della mia esperienza col Toro”

Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, ha concesso un’intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport. Tanti i temi affrontati dal centrale granata, a partire da quello dal suo recupero dall’infortunio alla spalla:

Quando tornerà in campo?

“Ci siamo quasi, torno presto. L’infortunio alla spalla per fortuna mi ha consentito comunque di allenare le gambe, di correre. Ma non ce la faccio più. Durante le terapie ogni tanto ho calciato una palletta di gomma. Mi manca il campo, stare con i compagni e tornare a giocare.”

“Il momento più bello, più intenso della mia esperienza qui al Toro? E’ stato quando, a Superga, il capitano Rodriguez mi ha detto che avrei letto io i nomi dei giocatori, delle vittime di quella tragedia. In quel momento ho vissuto il punto più alto di un’appartenenza che sento molto. Essere del Torino non è come essere di un’altra squadra, con tutto il rispetto. Noi siamo stati grandi, abbiamo vinto molto, ma abbiamo anche sofferto tanto. Il fato si è accanito con noi cancellando dalla faccia della terra la squadra più forte di quel tempo.”

“A chi mi ispiravo? Sono Due. Nesta e Maldini. So a memoria le loro partite, ho consumato Youtube per vedere il modo in cui difendevano e partecipavano al gioco.”

Foto: Twitter F.C. Torino