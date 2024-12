Buongiorno: “Grande emozione tornare in questo stadio. Conte è stato importantissimo, con lui sto crescendo tanto”

Non può essere una partita come le altre quella di Alessandro Buongiorno, che torna nello stadio Grande Torino, teatro dei passaggi più importanti della sua carriera. Intervistato da DAZN, il difensore (oggi al Napoli) ha parlato della gara che attende la sua squadra, e del grande impatto che ha avuto su di lui Antonio Conte.

“È una grande emozione tornare in questo stadio. Fa strano non entrare nello stesso spogliatoio ma spero sia una giornata emozionante fino alla fine. Ho ricevuto tanti messaggi da amici e tifosi. Diciamo che non vedo l’ora che ci sia la partita per gustarmi al meglio questa giornata”.

Su Antonio Conte: “Su di me ha avuto un impatto importantissimo. Il difensore deve saper difendere a 3 e a 4. Sto lavorando tanto con lui e sto crescendo. Spero di continuare così”.

Foto: Instagram Napoli