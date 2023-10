Buongiorno: “Dedichiamo la vittoria a Schuurs”

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 1-0 sul Lecce, il capitano del Torino, Alessandro Buongiono, ha così parlato: “Sono contentissimo per il ritorno, ma ci meritavamo la vittoria come squadra. Se giochiamo come abbiamo giocato oggi, concentrati, ci toglieremo soddisfazioni. Io continuo a lavorare, cerco di migliorare insieme al mister e ai compagni. Non bisogna mai smettere di impegnarsi. È stato davvero duro vedere i compagni da fuori, forse uno ha più voglia di dimostrare e di giocare, penso di averlo fatto oggi. Schuurs? Abbiamo preparato una maglietta per lui, abbiamo affrontato questa partita pensando a lui, gliela dedichiamo. È l’inizio, spero che la squadra riparta dal risultato di oggi”.

Foto: Instagram Buongiorno