Buongiorno al Napoli e timballo di riso al forno

Alessandro Buongiorno al Napoli è una trattativa per noi scandita da maggio, cifre comprese (40 milioni circa). Le ultime schermaglie le abbiamo evitate perché abbiamo capito che era un cinema poco rispettoso nei riguardi di un club che stava comunque investendo una cifra importante. Vedremo cosa dirà il direttore tecnico Vagnati che aveva tenuto il mistero non troppe ore fa, parlando di più squadre in lizza, piuttosto che preoccuparsi di costruire un Torino finalmente in grado di disputare almeno la Conference League. Buongiorno è una scelta precisa di Conte, una priorità assoluta per la rivisitazione difensiva che prevedeva la necessità di avere interpreti di spessore. Il Napoli lo consegnerà presto al nuovo allenatore, adesso i tifosi azzurri si dedicheranno a un giorno di di relax aspettando altri aggiornamenti. Fa caldo, i cinema sono chiusi tranne quelli all’aperto, eppure il piatto del giorno potrebbe essere timballo di riso al forno. Buon appetito.

Conte veut Buongiorno au Napoli pour renforcer la défense , il coûterait 40M€. @AlfredoPedulla pic.twitter.com/k2lCn3sCU3 — SSC Napoli France (@NapoliCFrance) May 27, 2024



Foto: Twitter Torino