Buone notizie per Zizou: il Real Madrid ritrova Carvajal e Vazquez

Dopo le tante brutte notizie arrivate nelle ultime settimane, Zinedine Zidane può finalmente sorridere. Il tecnico francese recupera infatti due giocatori fondamentali per la corsia destra: Lucas Vazquez e Dani Carvajal si sono allenati in gruppo e tornano a disposizione per la convocazione contro il Valencia, dove probabilmente giocheranno uno spezzone di partita in vista poi di una titolarità nella sfida di Champions contro l’Atalanta. Restano invece fuori per infortunio Sergio Ramos, Odriozola, Militao, Marcelo, Valverde, Hazard e Rodrygo.

Foto: sito Real Madrid