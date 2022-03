Buone notizie per Pioli: Ibra, Giroud e Romagnoli tornano a disposizione

Da Milanello arrivano buone notizie per Stefano Pioli, che ritrova il gruppo quasi al completo a pochi giorni dalla delicata sfida con l’Empoli in programma sabato sera al Meazza: una gara da non sbagliare per il Milan, che proprio con squadre situate nella parte destra della classifica nel passato recente ha perso punti pesanti in ottica scudetto. Nell’allenamento odierno, infatti, l’allenatore rossonero ha ritrovato il gruppo al completo, ad eccezione del lungodegente Simon Kjaer e di Tiémoué Bakayoko.

In attacco si registra il rientro a pieno ritmo di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, con il primo pronto a rientrare dopo un lungo infortunio e il secondo che ha recuperato dopo il problema fisico rimediato nella partita giocata domenica scorsa contro il Napoli. Buone notizie anche dal fronte difensivo, con Alessio Romagnoli che ha svolto tutto l’allenamento con i compagni. I tre saranno a disposizione in vista dell’Empoli.

Foto: Twitter Milan