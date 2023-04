Buone notizie per Osimhen, la nuova maschera è pronta

Mentre Osimhen spinge per rientrare in tempo con il Milan nella sfida di Champions League di settimana prossima. Dal fronte mascherina invece arrivano buone notizie. Per chi si ricorda, settimana scorsa nel ritiro della Nazionale nigeriana, il numero nove è stato protagonista di un episodio sfortunato in cui ha perso la sua mascherina portafortuna. Per sua fortuna l’Ortopedia Ruggiero è riuscita a preparare la nuova protezione per l’attuale capocannoniere del nostro campionato in tempo record aggiornando il modello precedentemente usato dall’attaccante aggiungendoci una personalizzazione con le iniziali “VO” e il numero 9.

Foto: Instagram ufficiale Osimhen