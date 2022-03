Buone notizie per la Roma: Zaniolo in campo contro l’Atalanta

Nonostante la frattura al naso procurata in occasione della partita contro lo Spezia, Niccolò Zaniolo sarà regolarmente in campo contro l’Atalanta. Lo farà con una maschera protettiva in carbonio leggerissima e di ultima generazione. È sicuramente un’ottima notizia per la Roma, che punta a dare continuità al risultato di La Spezia in una gara quasi cruciale per il futuro europeo dei giallorossi. La regolare presenza dall’inizio di Zaniolo consente a Mourinho di avere un’opzione in più a metà campo: se Mkhitaryan al Picco ha giocato nelle sue zolle abituali, a ridosso dell’attaccante, contro i nerazzurri potrebbe arretrare il suo raggio d’azione per fornire maggiore qualità alla manovra.

Foto: Twitter Roma