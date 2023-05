Buone notizie per Inzaghi: Skriniar torna ad allenarsi in gruppo

Dopo due giorni di riposo, l’Inter è tornata oggi al lavoro in vista della gara contro il Torino, ultimo atto del campionato prima della finale di Champions League contro il Manchester City in programma il 10 giugno. Appiano Gentile arriva una buona notizia per Inzaghi con il recupero di Milan Skriniar, così come quello di Danilo D’Ambrosio, che sono tornati ad allenarsi in gruppo. Ancora a parte invece Correa e Mkhitaryan.