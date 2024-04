Buone notizie per il Lecce: Falcone sarà a disposizione contro il Milan

Il Lecce sarà al completo per la prossima sfida di campionato, che vedrà la formazione salentina affrontare il Milan a San Siro. Nell’allenamento odierno, il tecnico dei giallorossi Luca Gotti ha pienamente recuperato anche il portiere Wladimiro Falcone, che ieri aveva dato forfait a causa di una gastroenterite. Per la gara con i rossoneri non saranno disponibili solamente i lungodegenti Dermaku e Kaba, che resteranno fermi fino al termine della stagione.

Foto: Instagram Falcone