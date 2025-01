Buone notizie per il Barcellona: Dani Olmo e Pau Victor possono giocare. Il CSD concede la sospensiva

Il Barcellona può momentaneamente tirare un sospiro di sollievo. Il CSD (Consiglio Superiore dello Sport) – secondo quanto riportato da Marca – ha concesso la sospensiva straordinaria a Dani Olmo e Pau Víctor, con entrambi i giocatori che potranno disputare la prossima partita dei catalani.

Dopo il rifiuto da parte dei tribunali, della RFEF (la Federcalcio spagnola) e della Liga, il Consiglio Superiore dello Sport ha stabilito che i due blaugrana potranno effettivamente scendere in campo in questa seconda parte della stagione. Joan Laporta tira un sospiro di sollievo, così come i due attaccanti e Hansi Flick.

Secondo la normativa «un calciatore può essere registrato in una sola squadra di un club, senza possibilità di essere cancellato e reinserito nella stessa stagione, salvo casi di forza maggiore o disposizioni regolamentari». Il club ha sostenuto di non aver mai avuto l’intenzione di svincolare i giocatori, né i giocatori avevano chiesto di lasciare il club. È stata LaLiga, infatti, a non registrarli e a eliminarli dalla rosa blaugrana il 1º gennaio.