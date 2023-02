Buone notizie per Galtier: Mbappé si allena e punta il Bayern

Dopo la bufera dei giorni scorsi e il momento di crisi del PSG, arrivano buone notizie per il tecnico Christophe Galtier. Il tecnico potrà contare anche su Kylian Mbappé per la gara contro il Bayern Monaco di domani sera.

L’asso francese da ieri si sta allenando in gruppo. Il giocatore non sarà al meglio, ma molto probabilmente potrà giocare qualche scampolo di gara contro il Bayern. Anche Messi sta meglio e dovrebbe far parte del match.

Foto: Instagram PSG