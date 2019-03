Buone notizie per Ospina: dimesso dalla Clinica Pineta Grande

Arrivano buone notizie per David Ospina. Il portiere del Napoli ieri era stato ricoverato in ospedale a causa di uno scontro di gioco con Pussetto. Come si legge in una nota ufficiale della società partenopea l’estremo difensore è stato dimesso questo pomeriggio dalla Clinica Pineta Grande dove era stato ricoverato ieri sera per una serie di accertamenti e visite specialistiche. Tutti gli esami risultano negativi. Le visite hanno escluso qualunque problema. La diagnosi è di crisi vagale risoltasi nel giro di poche ore. Al calciatore sono stati consigliati alcuni giorni di riposo e non risponderà alla convocazione della propria Nazionale.

Foto: Fox Sports