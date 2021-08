Buone notizie in casa Milan: Bennacer è guarito dal Covid

Una preziosa pedina torna a disposizione di Stefano Pioli in vista della partenza del campionato di Serie A. Come comunicato tramite i canali ufficiali della società rossonera, Ismaël Bennacer è risultato negativo al test per il Covid-19. Il giocatore si è sottoposto a screening medico ed è stato autorizzato a riprendere gli allenamenti.

Foto: Twitter giocatore