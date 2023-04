Buone notizie dai primi controlli per Dybala, l’obiettivo è il ritorno contro il Feyenoord

Tira un sospiro di sollievo Paulo Dybala e la Roma, dai primi accertamenti a cui è stato sottoposto il fuoriclasse argentino non sono emerse possibili lesioni muscolari. Notizia che dunque fa sperare in un ritorno del numero dieci nel match di ritorno contro il Feyenoord, escluso invece a priori un possibile recupero per la sfida di Serie A contro l’Udinese di domenica sera all’Olimpico. Nella giornata odierna la “Joya” sarà sottoposta a nuovi controlli per stabilire con certezza le tempistiche del rientro.

Foto: Roma Instagram