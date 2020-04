Buona Pasqua a tutti, sperando che la colomba voli sempre più lontano

Buona Pasqua a tutti, a maggior ragione in un periodo così drammatico. La speranza è che arrivino velocemente notizie più confortanti e che la colomba voli sempre più lontano da questi giorni assurdi, ripristinando un minimo di serenità. Intanto, alfredopedulla.com augura un giorno di pace, in famiglia e nel rispetto delle regole necessarie per uscire al più presto dall’incubo. Un pensiero speciale a chi ha dovuto pagare una tassa troppo alta e che pertanto trascorrerà questo giorno nel lutto per avere appena perso persone amatissime.