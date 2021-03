Buona la prima per Sampaoli: l’OM passa nel finale sul Rennes grazie a Cuisance (1-0)

E’ la sera dell’esordio ufficiale sulla panchina dell’Olympique Marsiglia per Jorge Sampaoli, il tecnico ha terminato la quarantena obbligatoria e come avevamo raccontato diversi giorni fa il suo primo match sarebbe stato quello contro il Rennes. La gara, recupero del 22 turno di Ligue 1, è stata decisa all’88’ da Michael Cuisance, entrato sette minuti prima al posto di Payet. Può sorridere dunque il tecnico argentino, il suo cambio si è rivelato subito decisivo.

L’OM con questi 3 punti sale al sesto posto a quota 42, il Rennes rimane in decima piazza con 38.

Foto: Twitter OM