Buona la prima per Ancelotti: il suo Real vince 4-1 contro l’Alaves

Prima uscita in campionato per il nuovo Real Madrid di Carlo Ancelotti che ha iniziato come aveva lasciato, cioè con una vittoria. Alla prima giornata della Liga il suo Real ha vinto per 4-1 in trasferta contro l‘Alaves. La gara si sblocca nella ripresa grazie ad una doppietta di Benzema e ad un gol di Nacho Fernandez. Accorcia le distanze Joselu su calcio di rigore ma poi Vinicius chiude i conti.

Foto: Twitter Real Madrid