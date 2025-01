Buona la prima di Conceicao: ribaltata la Juve in quattro minuti con Pulisic e l’autorete di Gatti (2-1). Sarà derby in finale

Sarà derby di Milan in finale di Supercoppa italiana! Il Milan ribalta la Juventus in quattro minuti: 2-1, decidono il rigore di Pulisic e l’autorete di Gatti. La gara si sblocca al 21′ con un gran bel gol di KenanYildiz. Tutto nasce da una bella accelerazione da sinistra al centro di Mbangula, che poi cambia con un filtrante per l’inserimento di Yildiz. Il turco sbuca alle spalle di Theo mentre Thiaw scivola: tiro potente del 10 bianconero e nulla da fare per Maignan. Nella ripresa il Milan ristabilisce la parità. Theo entra in area e viene chiuso in maniera pulita da Savona: la palla finisce a Pulisic che viene steso da Locatelli. Nessun dubbio per Colombo. Qualche incertezza sul battitore: Theo sembra voler prendere la palla, ma se ne occupa lo statunitense che batte Di Gregorio. Ed è un uno-due micidiale. Quattro minuti e il Milan ribalta completamente la situazione e si porta in vantaggio sulla Juventus. Musah scappa sulla destra dopo un lancio dalle retrovie: l’americano cerca il cross e trova la deviazione di Gatti, che sorprende Di Gregorio già fuori dai pali. L’ultima occasione della gara è a tinte bianconere con Gatti che calcia al volo da dentro l’area di rigore, ma Gabbia si immola e salva il risultato. Termina così 2-1, il Milan vola in finale di Supercoppa dove troverà i cugini dell’Inter.

Foto: Instagram Milan