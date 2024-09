Buona Inter a Manchester. E’ 0-0 all’intervallo con il City

E’ terminato il primo tempo di Manchester City-Inter. Una buona Inter in questi primi 45 minuti in casa della compagine inglese di Pep Guardiola. Pallino del gioco ovviamente in mano al City, ma Inter pericolosa grazie alla pressione e a ripartire velocemente. Conclusioni di Thuram e potenziali occasioni anche per Taremi e Darmian.

Le chance più importanti le ha la compagine di casa. Al 33′ conclusione di Haaland, che termina di poco fiori, con Sommer impotente. Poi De Bruyne viene murato proprio da, portiere svizzero su un diagonale. Nel finale, chance Inter con Carlos Augusto murato da Ederson.

Finisce 0-0 il primo tempo a Manchester, buona Inter in casa del City, con personalità e testa alta.

Foto: Instagram Inter